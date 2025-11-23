Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Νεκρός άνδρας στο κανάλι στον Ισθμό της Κορίνθου- Ο δεύτερος μέσα σε λίγες ημέρες

Οι άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο κανάλι στον Ισθμό της Κορίνθου από άνδρες του Λιμενικού, το απόγευμα της Κυριακής 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το korinthostv άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στον Ισθμό της Κορίνθου εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό στο κανάλι. Αφού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση, καθώς πρόκειται για δεύτερο νεκρό που εντοπίζεται στο ίδιο σημείο μέσα σε λίγες ημέρες.

#tags Νεκρός άνδρας Ισθμός Κορίνθου

