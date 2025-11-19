Εντοπίστηκε νεκρός στο κανάλι του Ισθμού

Ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.

Άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στο σημείο τον είδαν να επιπλέει στο νερό. Τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.

πηγή korinthostv