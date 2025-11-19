Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνήτης της ΕΛΑΣ που είχε πει «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας, ο οποίος το βράδυ της δολοφονίας της είχε πει στην Κυριακή Γρίβα «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το δικαστήριο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Κατά την αποχώρησή του, ο δικηγόρος του Χρήστος Καραμανλής, υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση, την οποία χαρακτήρισε άστοχη, «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο», αναφέρει το ethnos.

Υποστήριξε ότι ο εντολέας του, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.