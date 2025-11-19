Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνήτης της ΕΛΑΣ που είχε πει «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Του επιβλήθηκε ο περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα
Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας, ο οποίος το βράδυ της δολοφονίας της είχε πει στην Κυριακή Γρίβα «το περιπολικό δεν είναι ταξί».
Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το δικαστήριο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Κατά την αποχώρησή του, ο δικηγόρος του Χρήστος Καραμανλής, υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση, την οποία χαρακτήρισε άστοχη, «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο», αναφέρει το ethnos.
Υποστήριξε ότι ο εντολέας του, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr