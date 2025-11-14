Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

«Έκανα το καθήκον μου» φέρεται να ισχυρίστηκε σήμερα στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή η 23χρονη αστυνομικός, η οποία ήταν αξιωματικός υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα ζήτησε εκεί βοήθεια, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη, με τον περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου κατοικεί.

Η 23χρονη, που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση, φέρεται να υποστήριξε πως ενήργησε σύμφωνα με τα καθήκοντά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι είχε προτείνει στην Κυριακή Γρίβα να καταθέσει μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της, αλλά εκείνη δεν θέλησε.

Η απολογία της κατηγορούμενης εντάσσεται στην ανακριτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα και -όπως προκύπτει -δεν έκαναν τίποτα για να προστατέψουν την άτυχη γυναίκα. Ο δράστης την 1η Απριλίου του 2024 μαχαίρωσε θανάσιμα πέντε φορές την κοπέλα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.