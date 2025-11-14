Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Απολογούνται δύο αστυνομικοί

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών θα απολογηθούν σήμερα δύο αστυνομικοί σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα μίλησαν για την πορεία της υπόθεσης.

Ειδικότερα, ο Σάκης Γρίβας δήλωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Γενικά περιμένω τη δικαίωση, δικαίωση κατά κάποιον τρόπο, για το παιδί. Δικαίωση για την Κυριακή μας, για την Κυριακή μου, για την Κυριακή όλων μας. Δεν είναι μόνο κόρη μου. Είναι παιδί του λαού τελικά. Θυσιάστηκε κατά κάποιον τρόπο, για όλα τα κορίτσια, αλλά δεν βλέπω φως».

«Θέλω να τιμωρηθούν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι. Τούς έχω δει όλους μπροστά μου, κανένας μα κανένας δεν θεώρησε σωστό να μου μιλήσει. Κράτησαν μία απόσταση, μεγειά τους με χαρά τους. Η δικαιοδύνη θα κρίνει και θα αποφασίσει. Έχουν καταθέσει οι υπόλοιποι αστυνομικοί που παρευρέθησαν εκεί, οι οποίοι είπαν όλοι "δεν θα ήθελα ποτέ να να έχω να συνεργαστώ με κανέναν από αυτούς"» σημείωσε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Με τη σειρά της, η Δέσποινα Καλέα είπε: «Θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν και να μην προσπαθούν να ρίξουν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον, γιατί θα τους πάρει όλους η μπάλα. Αυτόν τον άνθρωπο, τον φρουρό που τον είδα και στο δικαστήριο, δεν ξέρω, νιώθω πολύ οίκτο γι' αυτόν».

«Οίκτο. Ειλικρινά, νιώθω οίκτο, είναι πολύ μπερδεμένα τα συναισθήματά μου, γιατί ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος που θα έπρεπε να επέμβει. Όσο για τη φράση "το περιπολικό δεν είναι ταξί" να ξέρει ότι αυτή η φράση έχει μείνει στην ιστορία και θα μείνει στον αιώνα τον άπαντα» τόνισε με τη σειρά της η κυρία Καλέα.



