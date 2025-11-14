Εγκληματική οργάνωση έστησε εταιρεία «φάντασμα» με αυτοκίνητα και δήλωνε κλοπές για να παίρνει αποζημιώσεις

Ο τρόπος δράσης τους και η ιεραρχία μέσα στην εγκληματική οργάνωση

Χειροπέδες σε 10 άτομα πέρασαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που έστηνε απάτες με μαϊμού αγορές αυτοκινήτων, κλοπές αλλά και δηλώσεις για ανύπαρκτες κλοπές των οχημάτων ώστε να βγάζουν χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το συνολικό κέρδος του υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 28 άτομα. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε και ο τρόπος δράσης τους αλλά και η ιεραρχία που υπήρχε μέσα στην εγκληματική οργάνωση ώστε τα μέλη να προχωρούν στοχευμένα σε απάτες ή κλοπές αυτοκινήτων για να μην κινήσουν υποψίες. Αναλυτικά, την Τετάρτη και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης οι αρχές συνέλαβαν τους κατηγορούμενους σε Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνό και Τύρναβο. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι δράστες είχαν στήσει ολόκληρη «επιχείρηση» ώστε να μπορούν να κλέβουν αυτοκίνητα ή να πλαστογραφούν τις κλοπές τους ώστε να «ξεζουμίζουν» τις ασφαλιστικές εταιρίες. Ταυτόχρονα έκαναν λαθρεμπόριο σε αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα ταξινόμησης.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπερβαίνει το 1.030.000 ευρώ. Ο τρόπος δράσης τους

Από την έρευνα αποδείχθηκε και ο τρόπος δράσης των μελών. Εκμεταλλευόμενοι το κενό στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που μπαίνουν στην χώρα μας από το εξωτερικό, έβγαζαν πλαστά τιμολόγια αγοράς ή πλαστές άδειες κυκλοφορίας ξένων αρχών. Μέσω αυτών των εγγράφων, ταξινομούσαν τα οχήματα στην Ελλάδα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε στη συνέχεια να αφαιρέσουν όχημα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος. Για την αφαίρεση των οχημάτων, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα και στη συνέχεια αλλοίωναν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα, ώστε αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμα ταξινομημένα. Αμέσως μετά τα έβγαζαν ξανά προς πώληση μέσω του διαδικτύου ή τα μεταβίβαζαν σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δήλωσαν στα ψέματα πως τους τα έκλεψαν για να πάρουν χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Για να φαίνονται νόμιμα τα κέρδη τους, είχαν στήσει εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων – «φάντασμα» μέσω της οποίας έχουν ταξινομηθεί 33 οχήματα συνολικά από το 2022. Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ως διαχειριστές της εταιρείας και άτομα που αγνοούσαν τη δραστηριότητα και έπαιρναν απλά συμβολικά ποσά. Η δράση τους όμως δεν τελειώνει εκεί. Μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και, λίγες ημέρες αργότερα, δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση για να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Η ζημία που προκάλεσαν στην εν λόγω εταιρεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Ο «εγκέφαλος» ο «λογιστής» και οι άλλοι 6

Για να πετύχει τον σκοπό της, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων: 52χρονος, είχε τον καθοδηγητικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη των πλαστών εγγράφων και το συντονισμό των ενεργειών της οργάνωσης,

35χρονη, εντόπιζε τα άτομα που θα χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» και μεριμνούσε για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων μέσω επιχειρήσεων που φαινομενικά λειτουργούσαν νόμιμα,

44χρονος και 34χρονη, είχαν την ευθύνη για την πώληση των κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων, καθοδηγώντας τους «μπροστινούς» στις ψευδείς δηλώσεις κλοπών,

50χρονος, ενεργούσε ως λογιστής της οργάνωσης, διαχειριζόταν τα οικονομικά και φρόντιζε για τη δημιουργία και διαχείριση της εικονικής εταιρείας από 53χρονο και 25χρονο,

36χρονος, 30χρονος και 46χρονος αναλάμβαναν την αφαίρεση των οχημάτων, τη μεταβολή των στοιχείων τους και την προώθησή τους προς πώληση.