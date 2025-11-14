Άγιος Δημήτριος: Ανάποδα σε λεωφόρο μπήκαν οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς για να διαφύγουν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των διαρρηκτών που αρχικά άνοιξαν σπίτι στον Άγιο Δημήτριο και στη συνέχεια τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς για να διαφύγουν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διάρρηξη σε σπίτι στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που είδαν τους δράστες να βγαίνουν από τον χώρο. Στη θεά τους οι διαρρήκτες μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα όχημα και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

«Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν το δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν το δρόμο και οι δράστες ανάποδα. Θα μπορούσε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης.