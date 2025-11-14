Άγιος Δημήτριος: Ανάποδα σε λεωφόρο μπήκαν οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς για να διαφύγουν

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις Ρομά - Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των διαρρηκτών που αρχικά άνοιξαν σπίτι στον Άγιο Δημήτριο και στη συνέχεια τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς για να διαφύγουν.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διάρρηξη σε σπίτι στην περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που είδαν τους δράστες να βγαίνουν από τον χώρο. Στη θεά τους οι διαρρήκτες μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα όχημα και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.
«Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν το δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν το δρόμο και οι δράστες ανάποδα. Θα μπορούσε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με το όχημά των καταζητούμενων να εντοπίζεται λίγο αργότερα στη Δάφνη.
Η μαρτυρία του γιου της ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος
Σύμφωνα με τον γιο της ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος «γύρω στις 8 παρά τέταρτο, γύρω στις 8 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και καταδίωξη.
Ο γιος της ιδιοκτήτριας ανέφερε ότι η μητέρα και ο αδελφός του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία και να έρθει η σήμανση για αποτυπώματα, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του είναι «πολύ ταραγμένη».
Όσο για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».
