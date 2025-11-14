Φιάσκο η πρώτη εμφάνιση του ρωσικού ρομπότ AIDOL: Μπήκε με το σάουντρακ του Ρόκι, τρέκλισε και κατέληξε στο πάτωμα

Σε φιάσκο εξελίχθηκε η επίσημη πρώτη παρουσίαση του «πρώτου ανθρωπομορφικού ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της Ρωσίας».

Ενώπιον 50 δημοσιογράφων που είχαν κληθεί σε ειδική εκδήλωση στη Μόσχα, το AIDOL μπήκε στην αίθουσα υπό τους ήχους του σάουντρακ της ταινίας Ρόκι.

Αντί, όμως, να ακολουθήσει τα βήματα του κινηματογραφικού ήρωα, το ρωσικό ρομπότ άρχισε να τρεκλίζει, πριν τελικά να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος με αρκετά κομμάτια από τον σκελετό του να σπάνε.

Έντρομοι οι χειριστές του έσπευσαν να το σηκώσουν ενώ άλλο μέλος της ομάδας έσπευσε να τραβήξει μια μαύρη κουρτίνα, η οποία, όμως, μπλέχτηκε και έτσι το κοινό είδε να σέρνουν το AIDOL μέχρι τα παρασκήνια.