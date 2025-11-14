Δύο λεπτά έμεινε χωρίς οξυγόνο ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του 22χρονου φοιτητή που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρίσκονταν με φίλους του σε εστιατόριο στο Κορωπί.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το burger του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο. Λόγω του φόβο του, φίλοι του ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στην επιχείρηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο. Ο 22χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς από το ατύχημα του προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ίσως και να είναι μη αναστρέψιμες.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ο πατέρα του, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» μέσω της Ματίνας Παγώνη, ξεκαθάρισε πως οι φίλοι του παιδιού του δεν θέλει να κατηγορηθούν.