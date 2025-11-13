«Μόνο από ένα θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που κατάπιε ένα μπέργκερ αμάσητο»

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί ο οποίος πήρε μέρος σε ένα challenge.

«Με ένα θαύμα θα σωθεί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση», είπε στον ΣΚΑΙ για τον 22χρονο που κατάπιε το μπέργκερ ολόκληρο, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Πώς είναι δυνατόν νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του να δεχτεί ένα μπέργκερ αμάσητο;», διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι: «Και πρώτες βοήθειες να ήξεραν οι ανθρωποι χρειάζεται παρέμβαση γιατρού γιατί ο εγκέφαλος όταν μένει χωρίς οξυγόνο προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες. Η τραχεία φράζει και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος έπαθε υποξία»