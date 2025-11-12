Κορωπί: Κρίσιμη και μη αναστρέψιμη η κατάσταση του 22χρονου που επιχείρησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ

Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου, που νωρίτερα σήμερα (12/11) διακομίστηκε από το Κορωπί στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο νεαρός φέρεται να επιχείρησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα να προκληθεί απόφραξη αεραγωγού και να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία σχεδόν όλων των οργάνων του.

Ελπίζουν όλοι σε ένα θαύμα

Απαισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 22χρονου παρουσιάστηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, στο MEGA.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε και ο ίδιος: «Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Με ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών».

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ο 22χρονος είχε βγει με την παρέα του για φαγητό και έβαλε ένα στοίχημα πως μπορεί να φάει ένα μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Έτσι, έφραξε ο αεραγωγός του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος στο σημείο να ξέρει να του παρέχει πρώτες βοήθειες και έπρεπε να έρθει το ΕΚΑΒ για να του κάνουν ΚΑΡΠΑ ήταν καθοριστικό.