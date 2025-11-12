Κύπρος: «Δεν ξέρουμε αν έγινε ο κύριος σεισμός»- Τι λένε οι σεισμολόγοι

«Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία τα οποία ελπίζουμε να συλλεγούν τις επόμενες ώρες ώστε να αξιολογήσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σεισμική δράση. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας» τόνισε με ανάρτησή του στο Facebook.

«Η σεισμική δράση εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι» ανέφερε ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Η τελευταία σεισμική δόνηση, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της Πάφου.

Στάση αναμονής τηρούν οι σεισμολόγοι μετά τους συνεχείς σεισμούς που σημειώνονται από το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.

Το πρωί είχε σημειωθεί σεισμός ισχύος 5,3 ρίχτερ, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, με επίκεντρο την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην επαρχία Πάφου.

Ερωτηθείς αν ο σεισμός αυτός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».

Λέκκας: Καθοριστικό πού βρίσκεται το επίκεντρο

Από την πλευρά του o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι χρειάζεται προσοχή στις επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, τόνισε ότι «έχει καθοριστική σημασία πού βρίσκεται το επίκεντρο, σε τι βάθος και επίσης τη διεύθυνση έχει το ρήγμα και τι μηχανισμός γίνεται για να προκληθεί ο σεισμός. Είναι τέσσερα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να ερμηνεύσουμε τον σεισμό, διαφορετικά δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και πολλές φορές κάνουμε και λάθη».

Για το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «δεν είναι μία τυπική μετασεισμική ακολουθία» και υπογράμμισε πως «φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μία φάση εκτόνωσης, αλλά είναι πολύ επισφαλής αυτή η τοποθέτηση. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για να δούμε την εξέλιξη στην πλήρη εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας και να επίσης να διερευνήσουμε τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα ρήγμα μπορεί να διεγείρει το άλλο και να έχουμε επίσης παράταση της σεισμικής δραστηριότητας και σε άλλες περιοχές».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ οι δύο σεισμοί παρόλο που είχαν το ίδιο μέγεθος, τα επίκεντρά τους δεν συμπίπτουν.

«Είναι κοντά στα 20 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι έχουμε τη δραστηριοποίηση ενός του ίδιου ρήγματος με αυτή τη διεύθυνση βορειοδυτική, νοτιοανατολική και βέβαια όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», προσέθεσε.

Εξήγησε ότι η Κύπρος δεν έχει πολλά ρήγματα όπως η Ελλάδα, τουλάχιστον στον χερσαίο χώρο, αλλά υπάρχουν κάποιες τεκτονικές δομές, κάποια ρήγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάποιον αξιοπρόσεκτο σεισμό».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους ακόμα και 8 Ρίχτερ. «Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά αυτό είναι μία πολύ πολύ ακραία περίπτωση. Είχαμε το 365 μ.Χ. τον σεισμό των 8 βαθμών στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό, όπου καταστράφηκε συνολικά η νότια Κύπρος. Με βάση αυτό το δεδομένο θεωρούμε ότι το μέγιστο μέγεθος μπορεί να είναι και 8 Ρίχτερ, αλλά σε καμία περίπτωση όχι τώρα. Αυτό μπορεί να έχει μία περίοδο επανάληψης 10.000 και 20.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση ειδικά όταν το ρήγμα βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο», προσέθεσε.