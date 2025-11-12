Νέος σεισμός στην Κύπρο μεγέθους 5,3 Ρίχτερ

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του '50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Earthquake</a> (<a href="https://twitter.com/hashtag/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#σεισμός</a>) possibly felt 19 sec ago in <a href="https://twitter.com/hashtag/Cyprus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Cyprus</a>. Felt it? Tell us via:<br><a href="https://t.co/QMSpuj6Z2H">https://t.co/QMSpuj6Z2H</a><br><a href="https://t.co/AXvOM7I4Th">https://t.co/AXvOM7I4Th</a><br><a href="https://t.co/wPtMW5ND1t">https://t.co/wPtMW5ND1t</a><br> Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! <a href="https://t.co/dgTIt2v7ix">pic.twitter.com/dgTIt2v7ix</a></p>— EMSC (@LastQuake) <a href="https://twitter.com/LastQuake/status/1988613966629667189?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πρόκειται για την δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα στην Κύπρο, αφού το πρωί σημειώθηκε δυνατός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, στο ίδιο επίκεντρο και είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας. Εως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.