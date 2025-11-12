Νέος σεισμός στην Κύπρο μεγέθους 5,3 Ρίχτερ

Αισθητός σε πολλές περιοχές
Νέος σεισμός σημειώθηκε την Τετάρτη (12.11.2025) στην Κύπρο, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του '50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.
Πρόκειται για την δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα στην Κύπρο, αφού το πρωί σημειώθηκε δυνατός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, στο ίδιο επίκεντρο και είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού.
Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας. Εως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr