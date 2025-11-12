Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κύπρο

Ισχυρή δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12.11.2025) στην Κύπρο.

Ο σεισμός στην Κύπρο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού, ήταν πολύ επιφανειακός με το εστιακό του βάθος να είναι μόλις ένα χιλιόμετρο σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου και 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού.

Μετά τον σεισμό έχουν ακολουθήσει τρεις μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.