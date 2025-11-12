Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών- 29 συλλήψεις

Απόπειρα απόδρασης σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα μεταναστών εξεγέρθηκε έπειτα από την απόρριψη αιτημάτων ασύλου.

Η ένταση ξέσπασε γύρω στις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, περίπου 12 με 13 νεαροί μετανάστες, ηλικίας περίπου 20 ετών, έκοψαν το εσωτερικό συρματόπλεγμα στην πρώτη από τις δύο ζώνες ασφαλείας της δομής και επιχείρησαν να διαφύγουν. Στη συνέχεια κινήθηκαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων πετώντας πέτρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που έριξαν την περίφραξη απωθήθηκαν στο εσωτερικό από αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο της δομής η οποία ευτυχώς δεν επεκτάθηκε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 29 συλλήψεις, κυρίως μεταναστών από την Αίγυπτο. Οι 26 μετανάστες κατηγορούνται για εξέγερση και επεισόδια ενώ οι υπόλοιποι τρεις εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, αντιμετωπίζουν και αυτή της απόπειρας απόδρασης.

Φύλακας της δομής, εξηγεί στο ThessPost.gr ότι η εσωτερική ζώνη για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ώστε να απωθήσουν τους μετανάστες και ακολούθως τους πέρασαν χειροπέδες σχηματίζοντας δικογραφία για απόπειρα απόδρασης.

Από τα επεισόδια ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε καταμέτρηση ώστε να βεβαιωθούν ότι κάποιος από τους εξεγερθέντες δεν απέδρασε από τη δομή, στην οποία διαβιούν 780 άτομα: 550 από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.