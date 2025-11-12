«Ο Τραμπ γνώριζε για τα κορίτσια»: Τα e-mails του Επστάιν που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί

Νέα email από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν που έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί, προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον παιδεραστή χρηματιστή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019.

Στα επίμαχα email ο Τζέφρι Επστάιν εμφανίζεται να υπονοεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε την αλήθεια για το δίκτυο μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών που είχε στήσει με συνένοχο την Γκισλέιν Μάξγουελ.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Σημειώνεται ότι Τραμπ και Επσταϊν είχαν φιλικές σχέσεις τη δεκαετία του 1990 και έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 – φιλικές σχέσεις στο πλαίσιο των οποίων είχαν σειρά συναντήσεων κυρίως στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα. Η σχέση τους εκείνη φέρεται να χάλασε περίπου από το 2004 κι έπειτα.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε τον Επσταϊν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποθέσεις μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σχολιάζοντας το απόγευμα της Τετάρτης (12.11.2025) ώρα Ελλάδας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ επιτίθεται στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι θέλουν να υπονομεύσουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Δημοκρατικοί διέρρευσαν επιλεκτικά email στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση με σκοπό να δυσφημίσουν τον Πρόεδρο», λέει η Καρολάιν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε: «Οι Δημοκρατικοί διέρρευσαν επιλεκτικά email στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση με σκοπό να δυσφημίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ. Το ”ανώνυμο θύμα” που αναφέρεται σε αυτά τα email είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία επανειλημμένα δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε εμπλακεί σε καμία παράνομη πράξη και ότι ”δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός” απέναντί της στις περιορισμένες επαφές τους.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή φερόταν ανάρμοστα στις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιουφρέ.

Αυτές οι ιστορίες δεν είναι παρά κακόπιστες προσπάθειες να αποσπάσουν την προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ, και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική διακρίνει αυτή την απάτη και την προφανή απόπειρα αποσπάσεως της προσοχής από την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης», καταλήγει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.