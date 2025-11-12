Ο Τραμπ ψέκασε τον Αλ Σάρα και υπουργούς του με το άρωμα «Victory 45-47» που φέρει την υπογραφή του

Τραμπ και Αλ Σάρα είχαν σύντομη κατ’ ιδίαν συζήτηση σε θερμό κλίμα, προτού ο πρόεδρος της Συρίας αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Λίγο πριν τη λήξη της συνάντησης, ωστόσο, ένα στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα και το βίντεο κάνει τον γύρο των social media.

Στον Λευκό Οίκο δεν έλειψε μία… αρωματική πινελιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα και μάλιστα τον «ψέκασε» με το προσωπικό του άρωμα το «Victory 45-47».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Scenes from Trump's meeting with Ahmed al-Sharaa at the White House.<br><br>Trump gifts a perfume to al-Sharaa. <a href="https://t.co/PXOmqyntMG">pic.twitter.com/PXOmqyntMG</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/1988576794761654777?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στον Αλ Σάρα ένα ιδιαίτερο δώρο – το άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο ο ίδιος λάνσαρε τον περασμένο Ιούλιο προς τιμήν των δύο θητειών του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αφού αρωματίστηκε πρώτα ο ίδιος στη συνέχεια αρωμάτισε και τον πρόεδρο της Συρίας όπως επίσης και τους υπουργούς του. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλοντας να δείξει την γενναιοδωρία του, προσέφερε στον Αλ Σάρα και ένα ακόμα άρωμα ενημερώνοντάς τον πώς πρόκειται για την γυναικεία έκδοση, το οποίο προορίζεται για τη σύζυγό του προέδρου της Συρίας.

Τα «Victory 45-47» ανήκει στη συλλογή αρωμάτων με την υπογραφή Τραμπ, η οποία ξεκίνησε να κυκλοφορεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το άρωμα για γυναίκες προβάλλεται ως σύμβολο «αυτοπεποίθησης, ομορφιάς και ακατάβλητης αποφασιστικότητας», ενώ η ανδρική κολόνια απευθύνεται σε «άνδρες που ηγούνται με δύναμη, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο σκοπό».