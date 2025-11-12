22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κορωπί, όπου ένας 22χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», αφού προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός «challenge» με την παρέα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συμμετείχε σε ένα στοίχημα με φίλους του, κατά το οποίο έπρεπε να φάει ολόκληρο το μπέργκερ μονομιάς. Ωστόσο, το φαγητό σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας απόφραξη του αεραγωγού.

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η Ματίνα Παγώνη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega για την κατάσταση της υγείας του νεαρού.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, σύμφωνα με όσα τους είπα, οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό.