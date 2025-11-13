Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη- Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν διαρρήκτες ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ όταν οι αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για διάρρηξη στην οδό Αντιόπης στη Δάφνη πιάνοντας στα πράσα τους ληστές.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι αστυνομικοί όταν έφτασαν είδαν τους 4 δράστες να βγαίνουν από το σπίτι και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.
Οι διαρρήκτες αφού εγκλωβίστηκαν παρέσυραν της μηχανές των αστυνομικών τραυματίζοντάς τους ελαφρά.
Οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν 3 φορές στα λάστιχα του αυτοκινήτου, που οι δράστες άφησαν στην οδό Κατσιβάνιου στον Άγιο Δημήτριο.
Οι δράστες εξαφανίστηκαν πεζή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
