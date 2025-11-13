Ναύπακτος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στο αστυνομικό τμήμα Ναυπακτίας για την εξαφάνιση ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος διέμενε στη Ναύπακτο.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από την οικογένειά του.

Σύμφωμα με το nafpaktianews.gr ο νεαρός δεν έχει επικοινωνήσει για ένα 24ωρο με τους οικείους του γεγονός που εντείνει την αγωνία τους.

Το πρωί όμως δεν πήγε στη δουλειά του και αυτό ανησύχησε τους συναδέλφους και τον εργοδότη του.

Το κινητό του τηλέφωνο παραμένει κλειστό, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την ανεύρεσή του, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε κάθε πιθανό σημείο.