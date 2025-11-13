Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία σε φούρνο - «Το φουλάρι έγινε θηλιά»

Η οικογένεια 49χρονης γυναίκας βυθίστηκε στο πένθος, καθώς το πρωί της Πέμπτης (13/11) εκείνη έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε στο Δαμάσι Τυρνάβου, στη Λάρισα.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα φαίνεται πως πνίγηκε όταν το φουλάρι της πιάστηκε σε μηχάνημα ζύμωσης μέσα στο φούρνο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν μια πελάτισσα που πήγε να αγοράσει ψωμί, δεν έλαβε απάντηση και κινήθηκε προς τον χώρο παρασκευής, όπου εντόπισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, αναφέρει το onlarissa

«Το φουλάρι έγινε θηλιά στον λαιμό της»

Κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο μίλησε για το τραγικό συμβάν στον ΑΝΤ1.

«Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή, καθάριζε το μηχάνημα και κατά περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», είπε ο κάτοικος στην εκπομπή «Το Πρωινό».