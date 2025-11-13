Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διαφορά 16,5 μονάδων μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος

Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.
Μικρές μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ευρεία πρωτοκαθεδρία έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στην έβδομη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και τη Φωνή Λογικής.
Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,2% (+0,1% από τον Οκτώβριο), διατηρώντας απόσταση 16,5 μονάδων από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετρήθηκε στο 13,7%.
Η εικόνα της αντιπολίτευσης παρουσιάζει σημαντικές ανακατατάξεις:
-Ελληνική Λύση: Αναδεικνύεται τρίτο κόμμα με 10,7% (από 11,1%).
-Πλεύση Ελευθερίας: Καταγράφει σταθερά πτωτική πορεία (για τέταρτη συνεχή έρευνα) και βρίσκεται στο 9% (από 10,9%).
-ΚΚΕ: Εμφανίζει άνοδο, φτάνοντας το 8,1% (από 7,6%).
-Φωνή Λογικής: Διατηρεί το ποσοστό της στο 4,5%.
-ΣΥΡΙΖΑ: Με πτώση στο 4,2% (από 4,5%), καταγράφεται πλέον στην έβδομη θέση.
-Το ΜέΡΑ25 δείχνει δυναμική εισόδου στη Βουλή με 3,4%, ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 2,5%.
Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.
Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει 8κομματική Βουλή με την ακόλουθη κατανομή εδρών:
-ΝΔ: 126
-ΠΑΣΟΚ: 44
-Ελληνική Λύση: 34
-Πλεύση Ελευθερίας: 29
-ΚΚΕ: 27
-Φωνή Λογικής: 15
-ΣΥΡΙΖΑ: 14
-ΜεΡΑ25: 11
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Opinion Poll, η ΝΔ απέχει από την αυτοδυναμία, ωστόσο δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή της.
Καταλληλότητα πρωθυπουργού και ενεργειακές συμφωνίες
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται μακράν με 29,1% (+1% σε σχέση με τον Οκτώβριο).
Ωστόσο, ο «Κανένας» παραμένει πρώτος στην προτίμηση των ερωτηθέντων με 30,8%.
Ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά οι Κυριάκος Βελόπουλος (7,1%), Νίκος Ανδρουλάκης (7%), και Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,9%).
Τέλος, η έρευνα κατέγραψε ευρεία συναίνεση σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου:
-Το 73,1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.
-Το 54,5% πιστεύει ότι οι συμφωνίες για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
-Το 48,9% κρίνει ότι η χώρα μετατρέπεται σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή.
-Η υποδοχή είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους ΝΔ (77,4%) και ΠΑΣΟΚ (57,4%).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr