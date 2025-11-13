Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δύο ελληνικές οργανώσεις στον τρομοκρατικό κατάλογο των ΗΠΑ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα χαρακτηρίσει τέσσερις οργανώσεις με δραστηριότητα στην Ευρώπη, και ειδικότερα σε Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία, ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTO) και Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (SDGT), σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News.

Οι τέσσερις ομάδες που «συνδέονται με το κίνημα Antifa» κατηγορούνται για την οργάνωση ή την τοποθέτηση βομβών, πυροβολισμών και άλλων επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ενοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Οι οργανώσεις αυτές, όπως αναφέρεται, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, με την πρώτη να βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train στο κέντρο της Αθήνας τον Απρίλιο.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, πρόκειται για την οργάνωση «Antifa Ost» η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και 2023 σε όλη τη χώρα. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση.

Το «Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο» στην Ιταλία θα ενταχθεί επίσης στον κατάλογο. Η οργάνωση έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς στόχους και επιχειρηματίες καθώς και πυροβολισμούς.