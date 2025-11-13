Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια «υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ» που εξαπατούσαν πολίτες - Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 30 συλλήψεις για περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που πάνοπλοι άνδρες της Αστυνομίας εισβάλλουν σε σπίτια μελών της συμμορίας.  

Τα μέλη της σπείρας προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς κατάφερναν και άρπαζαν χιλιάδες ευρώ από κάθε θύμα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις.

Κατά πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

