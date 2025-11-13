Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια «υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ» που εξαπατούσαν πολίτες - Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 30 συλλήψεις για περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που πάνοπλοι άνδρες της Αστυνομίας εισβάλλουν σε σπίτια μελών της συμμορίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» που εξαπατούσε πολίτες <a href="https://t.co/PyzlNaQKvK">pic.twitter.com/PyzlNaQKvK</a></p>— Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) <a href="https://twitter.com/KathimeriniWeb/status/1988962071678189883?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>