Ηλεία: Ανακαλούνται 1.200 αιτήσεις στο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω» λόγω παρατυπιών

Ανακλήσεις προκαταβολής 3.000 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν εγκαίρως, προανήγγειλε η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS.

Εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.200 στην Ηλεία, όπου, ενδεικτικά, είκοσι άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα μόνο σπίτι.

«Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε “τι γίνεται εκεί πέρα;”», είπε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα, προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι, δεδομένου πως όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις. Έτσι, σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά τα ελέγχουμε κιόλας», τόνισε η Υπουργός.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση και προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε επίσης ότι 8.500 άτομα θα λάβουν 1.000 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα μέσω των προπληρωμένων καρτών.

«Σε μία εβδομάδα έχουμε μία κλήρωση, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις ξοδέψει ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια, για κάθε επιπλέον 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή, παίρνεις ακόμη έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου στην κλήρωση. Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να δηλώσουν μη συμμετοχή», διευκρίνισε η κυρία Μιχαηλίδου.