Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Ανακαλούνται 1.200 αιτήσεις στο «Ανακαινίζω–Νοικιάζω» λόγω παρατυπιών

Ηλεία: Ανακαλούνται 1.200 αιτήσεις στο «...

Το 1/3 των προβληματικών - λόγω παρατυπιών - αιτήσεων εντοπίζεται στην Ηλεία- Συνολικά ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις σε όλη τη χώρα

Ανακλήσεις προκαταβολής 3.000 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν εγκαίρως, προανήγγειλε η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS.
Εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.200 στην Ηλεία, όπου, ενδεικτικά, είκοσι άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα μόνο σπίτι.

«Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε “τι γίνεται εκεί πέρα;”», είπε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα, προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι, δεδομένου πως όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις. Έτσι, σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά τα ελέγχουμε κιόλας», τόνισε η Υπουργός.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση και προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε επίσης ότι 8.500 άτομα θα λάβουν 1.000 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα μέσω των προπληρωμένων καρτών.

«Σε μία εβδομάδα έχουμε μία κλήρωση, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις ξοδέψει ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια, για κάθε επιπλέον 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή, παίρνεις ακόμη έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου στην κλήρωση. Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να δηλώσουν μη συμμετοχή», διευκρίνισε η κυρία Μιχαηλίδου.

Ειδήσεις Τώρα

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην μαρίνα της Πάτρας την Παρασκευή - Κάτι αλλάζει - ΦΩΤΟ

Μετά τις ταυτότητες αλλάζουν και τα διπλώματα οδήγησης

Πάτρα: Ολοσχερής η καταστροφή του κτιρίου στο ΒΙΟΠΑ- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω

Ειδήσεις