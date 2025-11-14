Πάτρα: Ολοσχερής η καταστροφή του κτιρίου στο ΒΙΟΠΑ- ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη βιομηχανικό κτίριο στην οδό Γλαύκου, παρά τις συντονισμένες και πολύωρες προσπάθειες της Πυροσβεστικής να θέσει υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης.

Οι πυροσβέστες, αν και δεν κατάφεραν να σώσουν το κτίριο, αποσόβησαν τον κίνδυνο να επεκταθούν οι φλόγες στις γειτονικές επιχειρήσεις εντός του ΒΙΟΠΑ.

Ο αρχικός συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9 μ.μ., όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε συνεργείο της Mercedes, κοντά στην οδό Γλαύκου.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, δίνοντας μάχη με το μέτωπο της πυρκαγιάς.