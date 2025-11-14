Μετά τις ταυτότητες αλλάζουν και τα διπλώματα οδήγησης

Η ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει την εκστρατεία της κατά των οδηγών, εισάγοντας αυτή τη φορά έναν καινούργιο κανονισμό που θα αναγκάσει τους οδηγούς να ανανεώνουν συχνότερα τα δίπλωμα οδήγησής τους και με υψηλότερο κόστος.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή προώθησε μια οδηγία που θα μας αναγκάσει να ανανεώνουμε τα διπλώματα οδήγησης κάθε δέκα χρόνια ή κάθε πέντε χρόνια αν είμαστε άνω των 70 ετών, με το πρόσχημα της οδικής ασφάλειας.

Δεν πρόκειται όμως απλώς για μια αλλαγή στην ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης. Είναι η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο: της ευρωπαϊκής ψηφιακής άδειας οδήγησης. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα αποθηκεύει τα δεδομένα μας, τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και, παρεμπιπτόντως, το ιστορικό οδήγησής μας. Επισήμως, θα χρησιμεύσει για την «εναρμόνιση» των κανονισμών μεταξύ των χωρών.

Η πιο ήπια εκδοχή των Βρυξελλών για το συγκεκριμένο θέμα, υπόσχεται μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα ατυχήματα, αλλά στα μικρά γράμματα αναφέρονται τα «μαθήματα επανάληψης» για όσους είναι άνω των 65 ετών, τα οποία προς το παρόν θα είναι προαιρετικά.

Η ψηφιοποίηση των αδειών οδήγησης έχει προγραμματιστεί για το 2030 και παρουσιάζεται ως μια μεγάλη ανακάλυψη. Και αυτό γιατί δεν χρειάζεται πλέον να την έχετε μαζί σας, μιας και θα υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο. Οι Βρυξέλες θέλουν να ενσωματώσουν την άδεια οδήγησης στην ευρωπαική ψηφιακή ταυτότητα, σαν ένα είδος ενιαίου πορτοφολιού που θα συγκεντρώνει τα προσωπικά σας στοιχεία, τραπεζικά και φυσικά τα δεδομένα κυκλοφορίας σας.

Όσον αφορά τη χώρα μας, οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες AM, A1, Α2, A, B1, Β και BE ισχύουν για 15 έτη, από την ημέρα της επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή από την ημέρα της ανανέωσής τους και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE ισχύουν για πέντε έτη, από την ημέρα της επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή από την ημέρα της ανανέωσής τους και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς άδειας οδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα ετών, η διοικητική ισχύς άδειας οδήγησης, για όλες τις κατηγορίες, δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία έτη.

Η διοικητική ισχύς άδειας οδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα ετών, για όλες τις κατηγορίες, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο έτη.

Εάν είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος της Ε.Ε., εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης.

*στοιχεια από carandmotor