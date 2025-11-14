Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην μαρίνα της Πάτρας σήμερα - Κάτι αλλάζει - ΦΩΤΟ

Η σημερινή εικόνα της μαρίνας της Πάτρας παραμένει απογοητευτική, όμως από την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η αλλαγή.

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων προβλητών, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις θεομηνίες που είχαν χτυπήσει την περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Ως εκ τούτου την Παρασκευή δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων στην παραλιακή οδό -εντός μαρίνας- καθώς θα γίνονται εργασίες με γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο χώρος αυτός, που θα μπορούσε να αποτελεί τη θαλάσσια πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση, έχει μείνει ανενεργός και εγκαταλειμμένος, θυμίζοντας περισσότερο εργοτάξιο παρά μαρίνα. Οι σπασμένες ράμπες, τα σκουριασμένα κιγκλιδώματα και οι φθαρμένες προβλήτες αποτυπώνουν την παρακμή ενός σημείου με τεράστιες δυνατότητες. Η μακρόχρονη αδράνεια έχει πλήξει την τοπική οικονομία, αφού πολλά ελληνικά και ξένα σκάφη επιλέγουν άλλους προορισμούς, όπως το Αίγιο, το Μεσολόγγι ή την Κυλλήνη.

Η απόφαση του δήμου να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για την αναγέννηση της μαρίνας, έστω και μετά από 4 ολόκληρα χρόνια.