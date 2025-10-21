Είμαι εξοργισμένη, λέει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό

Ξέσπασε ο Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, για την αντίθεση στη μεταχείριση της κόρης του και της Δέσποινας Βανδή από την αστυνομία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε με τη μεταφορά της τραγουδίστριας σε συναυλία με περιπολικό.

Η κυρία Καλλέα είπε πως είναι ταραγμένη και εξοργισμένη, ενώ αποκάλυψε πως μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρει «τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού και τα ματωμένα ρούχα της».

Για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή, η κυρία Καλλέα είπε στο OPEN: «θα έπρεπε να έρθει πρώτα η Τροχαία να καταγράψει έτσι όπως γίνεται σε όλα τα οδικά περιστατικά. Έτσι έπρεπε να κάνουνε. Αν όντως κρίνανε -γιατί αυτό έγινε μετά τη δολοφονία της Κυριακής μου- ότι κινδυνεύει η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η Τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά κάνανε».

«Αυτό που θέλω να πω και θλίβομαι ειλικρινά, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμα από της ζωής της κόρης μου και τη συνδρομή ενός Έλληνα πολίτη που χρειάζεται ένα περιπολικό. Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό, είτε δεν υπήρχε διαθέσιμο, είτε ήταν για άλλη δουλειά. Δεν είναι μόνο αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν, υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλές άσκοπες χρήσεις περιπολικού που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό τον οποίο είναι εντεταγμένα», συμπλήρωσε.

Όπως σημείωσε η κυρία Καλλέα, «ο σκοπός των περιπολικών και της ΕΛΑΣ γενικότερα είναι η προστασία του πολίτη. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιλαμβάνομαι ότι έχει περισσότερη αξία η μεταφορά ενός ψυγείου, η μεταφορά της κυρίας Βανδή και όχι της Κυριακής Γρίβα γιατί δεν ήταν η κυρία Βανδή ή κάποιος άλλος επώνυμος. Αντιλαμβάνομαι…. Είμαι ταραγμένη, εξοργισμένη γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο και λέω ξανά: δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά».

«Ο δολοφόνος του παιδιού μου βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο»

«Να πω για τον δολοφόνο του παιδιού μου, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο. Για ποιο λόγο βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο ενώ έχει γίνει το δικαστήριο για να διαπιστώσει η Δικαιοσύνη ότι δεν χρήζει ψυχιατρικής μέριμνας. Μήπως υπάρχουν άλλα συμφέροντα; Γιατί στην Ελλάδα του 2025 το μυαλό μας πάει πάντα στον χρηματισμό, τη ρεμούλα, τα συμφέροντα και όχι στο δίκαιο», είπε η κυρία Καλλέα.

«Δεν έχω πάρει ακόμα τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού και τα ματωμένα ρούχα της»

«Μετά από τόσο καιρό αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο ψυχιατρείο. Εμένα αυτό μου κινεί τις υποψίες ότι κάποιοι χρηματίζονται. Όπως επίσης, μετά από τόσο καιρό, αυτό που με πονάει είναι ότι δεν έχω πάρει ακόμα τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού και τα ματωμένα ρούχα της», ανέφερε και σε ερώτηση για το αν έκανε αίτημα για να τα πάρει και της το απέρριψαν απάντησε «ναι».