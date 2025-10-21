Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον ανακριτή»- Η ψυχρή σιωπή του 18χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν τον 18χρονο να σκοτώσει τη 54χρονη μητέρα του στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του νεαρού είχαν χωρίσει πριν από περίπου δέκα χρόνια, και εκείνος ζούσε με τον πατέρα του σε χωριό της περιοχής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το οικογενειακό περιβάλλον και η απομάκρυνση από τη μητέρα του να επηρέασαν την ψυχολογική του κατάσταση.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ παρακολουθούσαν τηλεόραση μαζί, ο 18χρονος φέρεται να πήγε στο μπάνιο, να πήρε μια πετσέτα και, επιστρέφοντας στο σαλόνι, να την πέρασε γύρω από τον λαιμό της μητέρας του, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ανέφερε ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο σπίτι.

«Δεν μου άρεσε η ζωή της»

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο τους είπε πως «το σκεφτόμουν καιρό. Δεν μου άρεσε η ζωή της».

Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του, καθώς όταν οδηγήθηκε στον αστυνομικό τμήμα αρνήθηκε να του πάρουν κατάθεση λέγοντας χαρακτηριστικά «ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή και τον εισαγγελέα».

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο πατέρας του, ο οποίος κατέθεσε μετά το έγκλημα στις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο 18χρονος είχε σκοπό να σκοτώσει τη μητέρα του.

Καταθέσεις έδωσαν και οι αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιγράφοντας τι αντίκρισαν μπαίνοντας στο σπίτι όπου έγινε το φονικό.

Αύριο, Τετάρτη, ο 18χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την πράξη.

Παράλληλα θα διενεργηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία - νεκροτομή για διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα.