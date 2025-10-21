«Το είχα σκεφτεί» - Νέα μαρτυρία για την υπόθεση μητροκτονίας στα Τρίκαλα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη μητροκτονία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε συνοικία της πόλης των Τρικάλων, όταν ένας 18χρονος σκότωσε με μια πετσέτα την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος ο οποίος, δεν διέμεινε με τη μητέρα του, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, στον οικισμό Φλαμούλι, στην πόλη των Τρικάλων και μετά από καβγά την έπνιξε με πετσέτα. Στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έβλεπε μαζί με τη μητέρα του τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ η 57χρονη καθόταν στον καναπέ.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να είπε: «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω». Σύμφωνα με όσα ανέφερε το Star, υποστήριξε ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημο ιστορικό καταγγελιών ή ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, ανέφερε πως δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο τις τελικές απαντήσεις αναμένεται να τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Γείτονες που μίλησαν στο trikalavoice.gr έκαναν λόγο για συχνές φασαρίες μεταξύ της μητέρας και του γιου.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

