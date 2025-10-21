Ηλεία: Θλίψη για την 16χρονη Ζωή- Άννα Μπακατσέλου -«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή

Βαριά σκιά θλίψης έχει πέσει σε Ηλεία και Γορτυνία, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά ένα νέο κορίτσι που «έφυγε» άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Η Ζωή – Άννα Μπακατσέλου, μόλις 16 ετών, έφυγε ξαφνικά, σκορπίζοντας απέραντη οδύνη στην οικογένεια, στους φίλους και στους συμμαθητές της.

Συγγενείς της και στις δύο περιοχές (σ.σ. Ηλεία και Γορτυνία), μετέφεραν την είδηση του θανάτου της νεαρής μαθήτριας, ένα δυσάρεστο νέο που βύθισε στο πένθος όσους τη γνώριζαν για το χαμόγελο, τη ζωντάνια και την καλοσύνη της. Όλοι κάνουν λόγο για ένα παιδί γεμάτο ευαισθησία και όνειρα, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, όπως γράφει το patrisnews.gr.

Το τελευταίο αντίο στη μικρή Ζωή θα πουν συγγενείς και φίλοι, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.

Η οικογένειά της, μέσα στον ανείπωτο πόνο της, ζητά αντί στεφάνων να συγκεντρωθούν χρήματα για το σχολείο και τους συμμαθητές της μικρής Ζωής — μια συγκινητική πράξη αγάπης και προσφοράς στη μνήμη της.