Δολοφονία στα Τρίκαλα: «Το σκεφτόμουν από παλιά - Είχε σχέσεις» υποστήριξε ο 18χρονος - Πριν τέσσερις ημέρες είχε επιστρέψει στο σπίτι

«Είχε επιστρέψει στο σπίτι πριν τέσσερις ημέρες», λεει συγγενής στο newsit.gr για το 18χρονο που έπνιξε με μια πετσέτα την μητέρα του σήμερα το μεσημέρι (21.10.2025) στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 12:30 όταν οι αστυνομικές αρχές των Τρικάλων δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα 18χρονο αγόρι, το οποίο τους ανέφερε ότι με μια πετσέτα έπνιξε την μητέρα του και περιμένει τους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ για να τον συλλάβουν. Γρήγορα στο σημείο της δολοφονίας έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 18χρονο μητροκτόνο, ενώ στο σπίτι, όπου συνέβη το έγκλημα έφτασε και ο ιατροδικαστής.

Η 54χρονη γυναίκα είχε χωρίσει με τον σύζυγο της, ενώ τόσο ο 18χρονος όσο και η αδερφή του είχαν αποφασίσει μετά το διαζύγιο να μείνουν μαζί με τον πατέρα τους. Μάλιστα η κόρη του ζευγαριού το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονταν στο Βόλο, ενώ ο 18χρονος όπως λένε συγγενείς της 54χρονης είχε μετακομίσει στην μητέρα του πριν λίγα 24ωρα.

«Το ζευγάρι είχε χωρίσει και τα παιδιά έμεναν μαζί με τον πατέρα τους. Είχαν πάρει το μέρος του μετά το διαζύγιο. Η ξαδέρφη μου ήταν μια πολύ καλή γυναίκα» λέει ξαδέρφη της 54χρονης.

Και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Ο γιος της έμενε και πάλι μαζί της, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Είχα ακούσει ότι τσακώνονταν συχνά και δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική αυτοψία παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο.

Όπως όλα δείχνουν αλλά κι από τις πρώτες κουβέντες που είπε ο 18χρονος στους αστυνομικούς, ο μητροκτόνος πήγε στο μπάνιο του σπιτιού πήρε μια πετσέτα και την πέρασε στο λαιμό της μητέρας του ενώ εκείνη κάθονταν στον καναπέ και έβλεπε τηλεόραση.

Παράλληλα, όπως είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος δέχονταν bullying και οι συμμαθητές του τον άφηναν στο περιθώριο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Ταυτόχρονα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκέφτονταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του καθώς δεν ενέκρινε σχέσεις που είχε μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του. Μάλιστα ανέφερε ότι η μητέρα του, δεν του συμπεριφερόταν καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες , οι αρχές πήραν τη σορό της άτυχης γυναίκας λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Όταν η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, τότε ο 18χρονο πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και ενημέρωσε για την αποτρόπαια πράξη του.



