Ρίο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου λόγω εργασιών συντήρησης με συμμετοχή αλπινιστών στον πυλώνα Μ1

Βραχυπρόθεσμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για εργασίες συντήρησης σε μεγάλο ύψος στον πυλώνα Μ1 (Ρίο) με συμμετοχή αλπινιστών.

Στο πλαίσιο απαραίτητων εργασιών συντήρησης σε μεγάλο ύψος στον πυλώνα Μ1 (Ρίο) της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» με συμμετοχή και αλπινιστών έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος του έργου από την Τετάρτη 22 έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Ενημερώνονται οι χρήστες του έργου, για προγραμματισμό των μετακινήσεων τους, ότι για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο και βραδυπορίες στην κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ρίο με την παρουσία της Τροχαίας.

Οι διακοπές κυκλοφορίας (κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο), εκτιμάται ότι θα διαρκούν από 4 έως και 10 λεπτά κάθε φορά και θα επαναληφθούν όσες φορές κριθεί αναγκαίο (κατ’ εκτίμηση 8 έως 15 διακοπές στο χρονικό διάστημα από 07:00-18:00).

Οι βραδυπορίες (κατεύθυνση Αντίρριο προς Ρίο) θα εκτελούνται με τη συνδρομή της Τροχαίας από τη νότια πλατεία στο Αντίρριο αμέσως μετά το σταθμό διοδίων της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου (επίσης στο χρονικό διάστημα από 07:00-18:00).

Το ανατολικό πεζοδρόμιο της Γέφυρας θα κλείνει προσωρινά για την εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια των διακοπών κυκλοφορίας, για την προστασία των πεζών.

Το δυτικό πεζοδρόμιο παραμένει κλειστό.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να προσεγγίζουν με προσοχή, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους διατηρώντας αποστάσεις, να παραμένουν στα οχήματά τους κατά την διάρκεια των διακοπών κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.