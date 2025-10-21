Κρήτη: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Πώς γλίτωσε ο οδηγός

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της δέκατης διοργάνωσης της Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Στράτου Σταματάκη βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στον παρακείμενο γκρεμό.

Ο αθλητής οδηγός παρέμεινε σώος και αβλαβής από το συμβάν, και προχώρησε σε δήλωση ότι το συγκεκριμένο όχημα θα αποσυρθεί οριστικά από τις μελλοντικές διοργανώσεις.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας του Facebook, είναι εμφανής η στιγμή που το αυτοκίνητο χτυπά το ανάχωμα του αγωνιστικού δρόμου προτού πέσει στον γκρεμό.

Ο Στράτος Σταματάκης υπογράμμισε ότι η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ωστόσο, εξήρε τη σημασία των χαρακτηριστικών ασφαλείας του οχήματος, τα οποία, όπως δήλωσε, λειτούργησαν υποδειγματικά χάρη στην ποιότητα κατασκευής του Γιώργου Πουλάκη.

Ο ίδιος, αμέσως μετά το ατυχές περιστατικό, σχολίασε ότι μπαίνει το «τέλος εποχής για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου», καθώς η συγκεκριμένη διαδρομή ήταν τόσο ο εναρκτήριος αγώνας του αυτοκινήτου το 2015 όσο και ο καταληκτικός το έτος 2025.