Τροχαίο στο Αγρίνιο: Όχημα έπεσε σε αύλακα - Σώος ο οδηγός

Στην Ε.Ο. Αντιρρίου–Ιωαννίνων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος ιδιωτικού ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο οδηγός που είχε κατεύθυνση από Μακρυνεία προς Αγρίνιο, επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς το ΚΤΕΟ. Εκεί , έχασε τον ελέγχο με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτραπεί δεξιά και να ανατραπεί.
Άγιο είχε ο οδηγός που κατάφερε και απεγκλωβίστηκε μόνος του. Επι τοπου έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr