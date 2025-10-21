Τροχαίο στο Αγρίνιο: Όχημα έπεσε σε αύλακα - Σώος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο οδηγός που είχε κατεύθυνση από Μακρυνεία προς Αγρίνιο, επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς το ΚΤΕΟ. Εκεί , έχασε τον ελέγχο με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτραπεί δεξιά και να ανατραπεί.

Άγιο είχε ο οδηγός που κατάφερε και απεγκλωβίστηκε μόνος του. Επι τοπου έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.