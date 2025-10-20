Κόρινθος:Τροχαίο στον Ισθμό - Προστατευτικές μπάρες καρφώθηκαν σε αυτοκίνητο

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον Ισθμό στην Κόρινθο τη Δευτέρα (20.10.2025), χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της περιοχής των Ευκαλύπτων στον δρόμο προς Ισθμό, όπου το όχημά του, λόγω της βροχής και της ολισθηρότητας του δρόμου, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες σε κεντρικό δρόμο στην Κόρινθο.

Μία εξ αυτών διαπέρασε το αυτοκίνητο και καρφώθηκε πάνω του, ευτυχώς ωστόσο χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός.

Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου, για βοήθεια.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης άνοιξαν και οι αερόσακοι.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς, ειδικά σε ολισθηρούς δρόμους και σε επικίνδυνες στροφές.