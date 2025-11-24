Καιρός: Αποτίμηση καταστροφών και νέα επιδείνωση

Το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές σε βόρεια Κέρκυρα, Ήπειρο και στα ορεινά των Τρικάλων, αποκαλύπτεται με την υποχώρηση των υδάτων και των καθαρισμό των δρόμων από τα φερτά υλικά.

Ολόκληρες περιουσίες χάθηκαν κάτω από τα λασπόνερα, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις υποδομές. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν κηρυχθεί τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου.

«Όλη η παλιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε. Την Τρίτη περιμένουμε νέα κακοκαιρία, ο Θεός βοηθός», λέει πλημμυροπαθής περιγράφοντας πως ο ποταμός Λούρος μπήκε μέσα στα σπίτια. Το νερό έφτασε μέχρι αυτό το ύψος κοντά στο 1,5 μέτρο. Όλοι ανησυχούν για το τι θα συμβεί με την επόμενη κακοκαιρία.

Τέσσερα χωριά στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφές. Κλειστός είναι ο δρόμος από Παλαιοχώρι προς Συρράκο – Καλαρρύτες, λόγω καθίζησης. Η διέλευση πραγματοποιείται μέσω Πραμάντων.

Στα Τζουμέρκα οι οικισμοί Μακρύκαμπος, Καταφύγι, Άρτισσα, Σχέζα, Κονάκια, Στράνα αποκλείστηκαν.

Το χωριό Σγάρα έχει αποκλειστεί λόγω πτώσης βράχων και πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ μεταφέραν τρόφιμα στους λίγους κατοίκους. Στα Άγναντα χρειάστηκε να μεταφέρουν φιάλη οξυγόνου, σε ασθενή που το χρειαζόταν άμεσα.

Ξεκινά η καταγραφή ζημιών στην Κέρκυρα

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης,καταγράφουν τις ζημιές ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων αλλά και επισκευής.

O Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews πως: πρόκειται για «δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, και ρεύματος,».

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», τόνισε.

«Είχα κολώνες της ΔΕΗ πάνω στα κεραμίδια μου»

«Δεν έχουμε πρόσβαση να πάμε από πίσω, το σπίτι έχει γεμίσει νερά», λέει η γυναίκα δείχνοντας κολώνα της ΔΕΗ πάνω στο σπίτι της, ενώ τονίζει ότι από το καλοκαίρι είχαν αιτηθεί κοπή δέντρων. Στο χωριό Καρουσάδες στην Κέρκυρα κατολίσθηση έφερε λάσπες και φερτά υλικά μέσα στα σπίτια. Σε πολλά σημεία όπως εδώ πίσω που βλέπετε τα νερά έχουν παρασύρει τις πλαγιές με αποτέλεσμα ακόμα και αυλές σπιτιών να κρέμονται στον αέρα.

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Στους Μαγουλάδες, ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.

Από ηλιόλουστη Δευτέρα σε νέο κύκλο βροχόπτωσης

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο από την Τρίτη και από τα δυτικά ξεκινά ένας νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων που μάλιστα πιθανόν από την Πέμπτη να ενταθεί περαιτέρω στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Στα δυτικά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα ξεκινήσουν και πάλι βροχές

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Αργά το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.