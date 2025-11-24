Back to Top
Καρδαμάς Ηλείας: 57χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Συγγενής σήμανε συναγερμό όταν χάθηκαν τα ίχνη του

Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή "Πετρούλες" στον Καρδαμά Ηλείας (προς Παλούκι), όταν σε αγροτική τοποθεσία εντοπίστηκε απαγχονισμένος ένας 57χρονος άνδρας.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο, που είχε ξεκινήσει να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του και δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Μετά τον εντοπισμό του, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν τις πρώτες διαδικασίες διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο 57χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

