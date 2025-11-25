Πάτρα: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο Μιντιλόγλι

Τα αίτια του θανάτου εκτιμάται ότι είναι παθολογικά
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Μιντιλόγλι, όταν οικείοι ενός άνδρα τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αίτια του θανάτου εκτιμάται ότι είναι παθολογικά. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να επιβεβαιωθούν τα ακριβή αίτια.
Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»- Τα πρώτα λόγια του 44χρονου μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του αδελφού του
Κακοκαιρία 4 ημερών: Πού θα πέσουν σήμερα βροχές και καταιγίδες- Οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr