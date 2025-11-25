Πάτρα: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο Μιντιλόγλι

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Μιντιλόγλι, όταν οικείοι ενός άνδρα τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αίτια του θανάτου εκτιμάται ότι είναι παθολογικά. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να επιβεβαιωθούν τα ακριβή αίτια.