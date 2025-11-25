Κακοκαιρία 4 ημερών: Πού θα πέσουν σήμερα βροχές και καταιγίδες- Οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

Νέα σοβαρή επιδείνωση του καιρού ξεκινά σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής χώρας, της βόρειας Ελλάδας και του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η νέα κακοκαιρία θα έχει όχι μόνο ένταση αλλά και σημαντική διάρκεια, με τη λήξη των φαινομένων να αναμένεται το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στα δυτικά και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στα ανατολικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κολυδάς: «Οι βροχές θα έχουν μεγάλη διάρκεια – Μεγαλύτερη επιβάρυνση στις ήδη πληγείσες περιοχές»

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει ότι οι βροχές, αν και όχι τόσο έντονες όσο στην προηγούμενη κακοκαιρία, θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα για τις ήδη κορεσμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Όπως σημειώνει, πέρα από τα βορειοδυτικά, θα επηρεαστούν επίσης η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για σήμερα επηρεάζονται το βόρειο Ιόνιο και παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ αύριο θα επηρεαστούν και η Αιτωλοακαρνανία και η δυτική και νότια Πελοπόννησος.

Μαρουσάκης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη εβδομάδα – Ισχυρή κυκλογένεση στο Ιόνιο»

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ότι η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», λόγω της ανάπτυξης ισχυρής κυκλογένεσης μέσα στο Ιόνιο, η οποία θέτει τη δυτική Ελλάδα σε υψηλή προειδοποίηση. Όπως αναφέρει, στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Τσατραφύλλιας: Καιρός τύπου «Π» – Πιθανές υπερβολικές ποσότητες βροχής

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για κακοκαιρία τύπου «Π» από το βράδυ της Τετάρτης, η οποία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, σε συγκεκριμένες περιοχές είναι πιθανό να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε 3-4 ημέρες. Προβλέπει επίσης ενισχυμένους νοτιάδες 7-8 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και χιόνια μόνο σε μεγάλα υψόμετρα. Την Παρασκευή, από το ξημέρωμα, έντονες βροχές θα επηρεάσουν και την Αττική.

Καλλιάνος: Περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνει ότι από σήμερα οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν βροχές και τα βορειοδυτικά ισχυρές καταιγίδες, με την επιδείνωση να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Όπως σημειώνει, τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Επτάνησα, δυτική και νότια Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική από σήμερα το βράδυ με περαιτέρω ενίσχυση από την Τετάρτη.

Ο καιρός σήμερα

Bροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα Βόρεια Επτάνησα και στην ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ από το βράδυ βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι επίσης με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανόν στα βορειότερα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοκαρνανία και από το απόγευμα στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την ανατολική Μακεδονία, νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.