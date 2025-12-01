Zeus+Δione: Παρουσίασε το γούρι «Asteria», προσελκύοντας κυρίες των media και της μόδας

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα παρουσιάστηκε το Lucky Charm 2026, «Asteria» της Zeus+Δione στην καρδιά της Αθήνας. Το διεθνούς φήμης ελληνικό label υποδέχθηκε κυρίες των media, της μόδας, του θεάματος στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο και φωταγωγημένο GB Corner Gifts & Flavors.

Το γούρι συμβολίζει μια πολλά υποσχόμενη νέα χρονιά γεμάτη μαγικές αφηγήσεις. Αντλεί την έμπνευσή του από την Αστερία, Τιτανίδα θεά των πεφταστεριών και των προφητικών ονείρων, κόρη του Ουρανού και της Γης, που σύμφωνα με τη μυθολογία περιπλανιόταν στη νύχτα ως φύλακας των μυστικών της.

Το design βασίζεται στο αστροφώς που δεν αιχμαλωτίζεται, μόνο αποτυπώνεται ως αίσθηση φευγαλέας λάμψης.