Zeus+Δione: Παρουσίασε το γούρι «Asteria», προσελκύοντας κυρίες των media και της μόδας

Υπέρκομψες παρουσίες στο GB Corner του ξενοδοχείου Grande Bretagne στο Σύνταγμα
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα παρουσιάστηκε το Lucky Charm 2026, «Asteria» της Zeus+Δione στην καρδιά της Αθήνας. Το διεθνούς φήμης ελληνικό label υποδέχθηκε κυρίες των media, της μόδας, του θεάματος στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο και φωταγωγημένο GB Corner Gifts & Flavors.
Το γούρι συμβολίζει μια πολλά υποσχόμενη νέα χρονιά γεμάτη μαγικές αφηγήσεις. Αντλεί την έμπνευσή του από την Αστερία, Τιτανίδα θεά των πεφταστεριών και των προφητικών ονείρων, κόρη του Ουρανού και της Γης, που σύμφωνα με τη μυθολογία περιπλανιόταν στη νύχτα ως φύλακας των μυστικών της.
Το design βασίζεται στο αστροφώς που δεν αιχμαλωτίζεται, μόνο αποτυπώνεται ως αίσθηση φευγαλέας λάμψης.
To charm σε μορφή μενταγιόν
H Δήμητρα Κολοτούρα συνιδρύτρια και CEO του brand
Φτιαγμένο από ασήμι 925°, συνθέτει μια ολοκληρωμένη συλλογή κοσμημάτων σε επιχρυσωμένη ή επιπλατινωμένη εκδοχή. Προτείνονται μενταγιόν με μακριά αλυσίδα, κρεμαστά ή εφαρμοστά σκουλαρίκια, και βραχιόλια σε στυλ αλυσίδας ή μακραμέ. Οι πέτρες ζιργκόν που κοσμούν ορισμένα σχέδια, χαρίζουν διακριτική λάμψη σε κάθε κίνηση, ενώ το unisex δερμάτινο βραχιόλι, με το ανάγλυφο σπαθωτό μοτίβο, φυλάσσει πάνω του ένα μικρό θραύσμα του μεσονυκτίου.
Έλλη Στάη, Δάφνη Ζουμπουλάκη
Αντιγόνη Κουλουκάκου
Έλενα Γαλύφα, Πέπυ Σιούτη
Χρυσιάννα Ανδριοπούλου
Έσθερ Μαστρογιάννη, Παολίνα Διαμαντούλη
Έμυ Ζησιοπούλου-Λιβανίου
Γιάννης Κολοτούρας, Κατερίνα Παναγοπούλου
Μάρα Ζαχαρέα
Anna Skoog-Μαυρίδη
Σταματίνα Τσιτμτσιλή
*Το «Asteria» Lucky Charm 2026 είναι διαθέσιμο στο zeusndione.com, στο flagship store της Βουκουρεστίου, στο
Hotel Grande Bretagne και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
