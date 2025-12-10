H πρώτη Ινδή Chanel super model, στράφηκε στο catwalk λόγω του φοιτητικού της δανείου

Πολλά τα διεθνή δημοσιεύματα για το κορίτσι που σαγήνευσε στο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης
Η 25χρονη Bhavitha Mandava, μια Ινδή φοιτήτρια με αέρινο, εξωτικό παρουσιαστικό, έμφυτη κομψότητα και ευγένεια, ήταν τελικά το πρόσωπο ημέρας στο show Chanel Métiers d’Art 2026.
Παρέλασε άβαφη, με τη φυσική της ομορφιά και ανανεωτικό street style στις υπόγειες γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης. Ηταν το πρώτο μοντέλο από τη χώρα της που «άνοιξε» επίδειξη της γαλλικής αυτοκρατορίας Chanel, οπότε έγινε αυτόματα διάσημη.
Οι αναφορές στο πρόσωπό της βέβαια δεν περιορίζονται σε αυτό. Πρόκειται για ένα κορίτσι που εισέβαλε στο μόντελινγκ τυχαία, πριν ένα μόλις χρόνο, για να αποπληρώσει το φοιτητικό της δάνειο.
Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ινδία, η Bhavitha σπούδασε αρχικά αρχιτεκτονική, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει σπουδές στην υποστηρικτική τεχνολογία. Πρόκειται για τον τομέα που ασχολείται με εξοπλισμό, λογισμικό και συστήματα που ενισχύουν ή βελτιώνουν τις λειτουργικές δυνατότητες ατόμων με αναπηρίες. Αναπάντεχα στη στάση του Μπρούκλιν την ανακάλυψε η ιδρύτρια του πρακτορείου 28models, Shoin Bishop. Αμέσως μετά, ο σχεδιαστής Matthieu Blazy, την πρόσεξε αμέσως οδηγώντας την στην πασαρέλα και σε καμπάνια της Bottega Veneta.
Αναλαμβάνοντας το τιμόνι στη Chanel την πήρε μαζί του χρίζοντάς την κεντρικό πρόσωπο της συλλογής Chanel Métiers d’Art 2026. Μάλιστα το βίντεο των κατασυγκινημένων γονιών της που παρακολουθούν από το σπίτι την κόρη τους στην επίδειξη αναστάτωσε το διαδίκτυο.
Όπως ανάφερε η ίδια στο ινδικό Harper's Bazaar: «Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησα το μόντελινγκ και ο Matthieu Blazy ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο συνεργάστηκα ποτέ. Με είχαν ανακαλύψει σε έναν σταθμό του μετρό μόλις μια εβδομάδα πριν τον γνωρίσω. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία, αλλά πίστεψε σε μένα απόλυτα. Από την πρώτη μου πασαρέλα μέχρι την πρώτη μου καμπάνια, δημιούργησε μια ζωή που δεν θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».
Ετσι, η επιλογή του χώρου ως σκηνικό της Chanel collection έχει κάτι από την πραγματική ζωή της Bhavitha. Σε σχετική της ανάρτησή της έγραψε: «Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Ευχαριστώ Chanel και Μatthieu Blazy».
Σήμερα είναι πολυταξιδεμένη συνδυάζοντας σπουδές και luxury fashion. Kαι νομίζουμε πως η εικόνα της «τα λέει όλα».
