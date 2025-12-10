H πρώτη Ινδή Chanel super model, στράφηκε στο catwalk λόγω του φοιτητικού της δανείου

Πολλά τα διεθνή δημοσιεύματα για το κορίτσι που σαγήνευσε στο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης

Η 25χρονη Bhavitha Mandava, μια Ινδή φοιτήτρια με αέρινο, εξωτικό παρουσιαστικό, έμφυτη κομψότητα και ευγένεια, ήταν τελικά το πρόσωπο ημέρας στο show Chanel Métiers d’Art 2026. Παρέλασε άβαφη, με τη φυσική της ομορφιά και ανανεωτικό street style στις υπόγειες γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης. Ηταν το πρώτο μοντέλο από τη χώρα της που «άνοιξε» επίδειξη της γαλλικής αυτοκρατορίας Chanel, οπότε έγινε αυτόματα διάσημη.