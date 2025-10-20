Στο ροζ gala του Βρετανικού Μουσείου η ανιψιά της Νταϊάνα, Κίτι Σπένσερ ήταν ασυναγώνιστη

Ροζ dress code πρόσταξε η πρόσκληση του Βρετανικού Μουσείου με τη φιλοδοξία να εντυπωσιάσει όσο το Met Gala.

Η guest list των 800 καλεσμένων ήταν εκλεκτή, με αφορμή το κλείσιμο της έκθεσης «Αρχαία Ινδία: ζωντανές παραδόσεις». Κατά κοινή ομολογία, η Βρετανίδα αριστοκράτισσα καλλονή Κίτι Σπένσερ επισκίασε άπαντες, παραμένοντας ασυναγώνιστο πρότυπο «English rose».

Η Daily Mail σχολίασε πως ηγήθηκε των ωραίων παρουσιών της βραδιάς.