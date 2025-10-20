Στο ροζ gala του Βρετανικού Μουσείου η ανιψιά της Νταϊάνα, Κίτι Σπένσερ ήταν ασυναγώνιστη

Ευγενία Νιάρχος και Δάφνη Γκίνες «σκόνταψαν» στην ζωντανή Barbie και είδωλο των Dolce e Gabbana
Ροζ dress code πρόσταξε η πρόσκληση του Βρετανικού Μουσείου με τη φιλοδοξία να εντυπωσιάσει όσο το Met Gala.
Η guest list των 800 καλεσμένων ήταν εκλεκτή, με αφορμή το κλείσιμο της έκθεσης «Αρχαία Ινδία: ζωντανές παραδόσεις». Κατά κοινή ομολογία, η Βρετανίδα αριστοκράτισσα καλλονή Κίτι Σπένσερ επισκίασε άπαντες, παραμένοντας ασυναγώνιστο πρότυπο «English rose».
Η Daily Mail σχολίασε πως ηγήθηκε των ωραίων παρουσιών της βραδιάς.
Η 34χρονη Κίτι, είναι το μεγαλύτερο παιδί του Τσαρλς Σπένσερ, 9ου κόμη Σπένσερ και ανιψιά της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα. Είναι παντρεμένη με τον πολυεκατομμυριούχο Μάικλ Λιούις των ομώνυμων πολυκαταστημάτων και του ομίλου ειδών μόδας Foschini, με τον οποίο πρόπερσι απέκτησαν μια κόρη. Εξώφυλλα και φιλανθρωπίες την έχουν κάνει ευρύτερα γνωστή. Είναι πρέσβειρα των Dolce e Gabbana και της Bulgari και ζει στη λομδρέζικη γειτονιά Marylebone. Στην εκδήλωση, ήταν ντυμένη με στράπλες ντραπέ τουαλέτα και εσάρπα από φτερά των Dolce e Gabbana καθώς και κοσμήματα του ίδιου ιταλικού label που σχημάτιζαν άνθη. Ακόμα μια φορά η τελειότητα των χαρακτηριστικών της ξεσήκωσε τα φλας, καθώς πραγματικά φαντάζει σαν ζωντανή κούκλα.
Δροσερές και trendy παρουσίες όπως των Ευγενία Νιάρχος, Μπιάνκα Μπραντολίνι, Μαργκερίτα Μισόνι αλλά και των αδελφών της Αμέλια και Ελίζα Σπένσερ δεν κατόρθωσαν να την συναγωνιστούν.
Το γεγονός τίμησαν ακόμα Μικ Τζάγκερ, Ναόμι Κάμπελ, Λιουκ Εβανς, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Μπιάνκα Τζάγκερ, Τζέρι Χολ, ο πρωθυπουργός και η πάντα εκκεντρική Δάφνη Γκίνες αλλά πρωταγωνίστρια ήταν η Κίτι.
Το εισιτήριο κόστιζε 2000 λίρες.
