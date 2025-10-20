Πάτρα: Βενιζέλος και Μπακογιάννη συζητούν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ως προσκεκλημένοι Ομοτίμων

Ευάγγελος Βενιζέλος και Ντόρα Μπακογιάννη θα βρεθούν στην Πάτρα, συμμετέχοντας σε ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Κτίριο Διοίκησης).

Η εκδήλωση, με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος- Προκλήσεις και Προοπτικές», αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν για τον ρόλο της Ελλάδας μέσα στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος και η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα μιλήσουν με το κοινό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών, Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Α. Κουμπιά, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης, πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου υψηλού επιπέδου, με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

«Πρόκειται για μια ειδική εκδήλωση διαλόγου μεταξύ του κ. Βενιζέλου και της κ. Μπακογιάννη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι δύο προσκεκλημένοι είναι κορυφαίοι πολιτικοί, με μακρά εμπειρία στα εθνικά ζητήματα, και θεωρούμε ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι να φωτίσουν τις προοπτικές της χώρας σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. Ο δε κ. Βενιζέλος έχει και την επιπρόσθετη ιδιότητα του ομότιμου καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το λέω διότι την διοργάνωση της εκδήλωση της Τετάρτης γίνεται από το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιμένουμε να γίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, οι οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, ιδιαίτερα μετά της καθημερινές καταιγιστικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας», αναφέρει ο κ. Κουμπιάς στο thebest.gr.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους: «Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, καταρχήν στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να έχουμε συμμετοχή από την τοπική κοινωνία γιατί δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο, γι’ αυτό επιμένουμε να την χαρακτηρίζουμε ως ανοιχτή συζήτηση».

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της τοπικής κοινότητας, προσφέροντας ένα σπάνιο βήμα ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου στην Πάτρα.