Oι stars ρίσκαραν στο Academy Museum Gala, το Λος Αντζελες έγινε Παρίσι

Μπακοπούλου Άντυ
Μεγάλα, super stylish ονόματα του θεάματος ανέδειξαν τις προτάσεις των νέων directors εμβληματικών οίκων

Όχι, δεν λειτούργησαν συμβατικά οι στυλίστες του Χόλιγουντ ντύνοντας τις ντίβες στο ετήσιο Academy Museum Gala.

Πολλές διάσημες κυρίες ανέδειξαν κομμάτια από τις συλλογές της επόμενης άνοιξης που μόλις παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, με τις ανανεωτικές σφραγίδες των καινούριων καλλιτεχνικών διευθυντών. Η επόμενη μέρα σε Balenciaga, Chanel, Dior με την αισθητική των Pierpaolo Piccioli, Matthieu Blazy, Jinathan Anderson αποτυπώθηκε στο κόκκινο χαλί. Επιπλέον, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με κουκουλωμένο πρόσωπο σεβόμενη το label Μargiela που δεν επιθυμεί τα πρόσωπα να επισκιάζουν το ρούχο.

Ελ Φανινγκ με Balenciaga

Kάια Γκέρμπερ με custom Givenchy

Kένταλ Τζένερ με The Row και Χέιλι Μπί...

Γκρέτα Λι με Dior

Μόνικα Μπαρμπάρο με Dior

Αγιο Εντεμπίρι με Chanel

Kιμ Καρντάσιαν με Maison Margiela couture

Ναόμι Γουότς με Balenciaga

Τέσα Τόμσον με Balenciaga

Ζόε Κράβιτζ με Saint Laurent

Υπήρξαν στα media δημοσιεύματα και στήλες με ενστάσεις στα looks καθώς οι κομψές και θηλυκές εμφανίσεις όπως αυτές των Ντέμι Μουρ και Σίντνει Σουίνι δεν χάνουν ποτέ  την γοητεία τους. Εμείς πάντως τη συγκεκριμένη βραδιά στο Λος Αντζελες χαρήκαμε την τόλμη και τις καινοτόμες σιλουέτες στο βεστιάριο των stars. Δαντέλες, φτερά, βελούδο, φιόγκοι, ντραπαρίσματα, τρισδιάστατα λουλούδια και μπούστα σαν γλυπτά είχαν πάλι την τιμητική τους. 

Σίντνει Σουίνι με Armani

Ντέμι Μουρ με Prada

Mισέλ Μόναγκαν με Carolina Herrera

Σελένα Γκόμεζ με Armani Prive

Ολίβια Ροντρίγκο με Armani Privé

Charli XCX με Saint Laurent

Τζένα Ορτέγκα με Grace Ling

Aμάντα Σέιφριντ με Prada

Πενέλοπε Κρουζ με Chanel

Eμιλι Ραταζκόβσκι με Jean Paul Gaultier

Bαιόλα Ντέιβις με Gucci

Kέιτ Χάνσον με Stella Mc Cartney

