Oι stars ρίσκαραν στο Academy Museum Gala, το Λος Αντζελες έγινε Παρίσι

Μεγάλα, super stylish ονόματα του θεάματος ανέδειξαν τις προτάσεις των νέων directors εμβληματικών οίκων
Όχι, δεν λειτούργησαν συμβατικά οι στυλίστες του Χόλιγουντ ντύνοντας τις ντίβες στο ετήσιο Academy Museum Gala.
Πολλές διάσημες κυρίες ανέδειξαν κομμάτια από τις συλλογές της επόμενης άνοιξης που μόλις παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, με τις ανανεωτικές σφραγίδες των καινούριων καλλιτεχνικών διευθυντών. Η επόμενη μέρα σε Balenciaga, Chanel, Dior με την αισθητική των Pierpaolo Piccioli, Matthieu Blazy, Jinathan Anderson αποτυπώθηκε στο κόκκινο χαλί. Επιπλέον, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με κουκουλωμένο πρόσωπο σεβόμενη το label Μargiela που δεν επιθυμεί τα πρόσωπα να επισκιάζουν το ρούχο.
Ελ Φανινγκ με Balenciaga
Kάια Γκέρμπερ με custom Givenchy
Kένταλ Τζένερ με The Row και Χέιλι Μπίμπερ με Schiaparelli
Γκρέτα Λι με Dior
Μόνικα Μπαρμπάρο με Dior
Αγιο Εντεμπίρι με Chanel
Kιμ Καρντάσιαν με Maison Margiela couture
Ναόμι Γουότς με Balenciaga
Τέσα Τόμσον με Balenciaga
Ζόε Κράβιτζ με Saint Laurent
Υπήρξαν στα media δημοσιεύματα και στήλες με ενστάσεις στα looks καθώς οι κομψές και θηλυκές εμφανίσεις όπως αυτές των Ντέμι Μουρ και Σίντνει Σουίνι δεν χάνουν ποτέ την γοητεία τους. Εμείς πάντως τη συγκεκριμένη βραδιά στο Λος Αντζελες χαρήκαμε την τόλμη και τις καινοτόμες σιλουέτες στο βεστιάριο των stars. Δαντέλες, φτερά, βελούδο, φιόγκοι, ντραπαρίσματα, τρισδιάστατα λουλούδια και μπούστα σαν γλυπτά είχαν πάλι την τιμητική τους.
Σίντνει Σουίνι με Armani
Ντέμι Μουρ με Prada
Mισέλ Μόναγκαν με Carolina Herrera
Σελένα Γκόμεζ με Armani Prive
Ολίβια Ροντρίγκο με Armani Privé
Charli XCX με Saint Laurent
Τζένα Ορτέγκα με Grace Ling
Aμάντα Σέιφριντ με Prada
Πενέλοπε Κρουζ με Chanel
Eμιλι Ραταζκόβσκι με Jean Paul Gaultier
Bαιόλα Ντέιβις με Gucci
Kέιτ Χάνσον με Stella Mc Cartney
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr