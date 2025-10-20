Oι stars ρίσκαραν στο Academy Museum Gala, το Λος Αντζελες έγινε Παρίσι

Όχι, δεν λειτούργησαν συμβατικά οι στυλίστες του Χόλιγουντ ντύνοντας τις ντίβες στο ετήσιο Academy Museum Gala.

Πολλές διάσημες κυρίες ανέδειξαν κομμάτια από τις συλλογές της επόμενης άνοιξης που μόλις παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, με τις ανανεωτικές σφραγίδες των καινούριων καλλιτεχνικών διευθυντών. Η επόμενη μέρα σε Balenciaga, Chanel, Dior με την αισθητική των Pierpaolo Piccioli, Matthieu Blazy, Jinathan Anderson αποτυπώθηκε στο κόκκινο χαλί. Επιπλέον, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με κουκουλωμένο πρόσωπο σεβόμενη το label Μargiela που δεν επιθυμεί τα πρόσωπα να επισκιάζουν το ρούχο.