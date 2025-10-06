Λατρέψαμε τον καινούριο Balenciaga, πως η Μέγκαν Μαρκλ επαινέθηκε από την Αννα Γουίντουρ

Looks δια χειρός Pierpaolo Piccioli που σέβονται την ιστορία του οίκου, μινιμαλιστικά και μαξιμαλιστικά ταυτόχρονα

Σαββατόβραδο με την «αποκάλυψη» της νέας εποχής Balenciaga στο Παρίσι. Mαξιμαλιστής και μινιμαλιστής ταυτόχρονα (όπως σοφά επισήμανε η Vogue) o νυν creative director Pierpaolo Piccioli παρέδωσε μαθήματα loose- fitting με couture χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τον αγαπημένο μας σχεδιαστή και δεν το κρύβουμε. Θεωρούμε την προηγούμενη θητεία του στον Valentino ονειρική. Στον Belnciaga δεν καινοτόμησε, αλλά ενσωμάτωσε το αρχιτεκτονικό style του μυθικού ιδρυτή και τις ιδέες των προκατόχων του στη δική του αισθητική. Η συλλογή έχει τίτλο «Heartbeat- Καρδιοχτύπι» και γι΄αυτό η πρόσκληση ήταν κασετόφωνο με παλιά κασέτα που ηχούσε παλμούς. (Συνδεόταν και με το κτίριο της οδού Sevres 40, όπου λειτουργούσε παλιό νοσοκομείο με επικεφαλής κορυφαίο καρδιολόγο γιατρό!) Με όλα αυτά, ο 58χρονος δημιουργός διαμήνυσε προκαταβολικά τη συναισθηματική φόρτιση της collection και τη δική του επανεκκίνηση.

Γεννημένος έξω από τη Ρώμη, ο Piccioli «δεν θεωρεί την υψηλή ραπτική βραδινή ένδυση, αλλά αντιμετώπιση», όπως έχει εξηγήσει. Παρουσίασε λοιπόν t- shirts με «ουρά», τρισδιάστατα λουλούδια και φτερά σε cocktail dresses και φούστες, εμμονή με τα balloon και τα barrel σχήματα, σύνολα που αναπτύσσονταν έξω από τη φιγούρα του σώματος, tailored παντελόνια και παλτό, τοπ υπερβολικά cropped και δερμάτινα σε διαφορετικές σιλουέτες. Tα μακριά γάντια και τα εκκεντρικά γυαλιά ήταν αναφορά στον προηγούμενο αιρετικό διευθυντή Demna Gavasalia. Tα πέδιλα τύπου σαγιονάρα και οι χωστές γόβες ήταν αφιερωμένα στη γυναίκα του σήμερα με τις all day ανάγκες. Το θρυλικό φόρεμα Sack, σχεδιασμένο από τον Cristóbal Balenciaga στα fifties παρέλασε «πειραγμένο» και πιο αέρινο, ενώ η πασίγνωστη τσάντα Le City ανανεωμένη ελαφρώς. Το catwalk ήταν εντελώς απέριττο.Οσα είδαμε θα το φορούσαμε αυτόματα εδώ και τώρα!

«Υπάρχουμε γιατί αισθανόμαστε, αναγνωρίζουμε, θυμόμαστε ποιοι είμαστε και φανταζόμαστε ποιοι θα γίνουμε. Τίποτα δεν είναι πιο επαναστατικό από την ίδια την ανθρωπότητα» οι φράσεις του σχεδιαστή που κατέκλυσαν τα fashion media.

H ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

Στην πρώτη σειρά των διασημοτήτων κάθονταν μούσες του Balenciaga αλλά και αγαπημένες ambassadors του Piccioli από το παρελθόν. Ιζαμπέλ Ιπέρ, Αν Χάθαγουέι, Ρόζι Χάντιγκτον, Σιμόν Ασλει, Φιλιπίν Μπολιέ, Λετίσια Κάστα, FKA Twigs, Λόρεν Σάντσεζ- Μπέζος, Τρέισι Ελις Ρος μαγνήτισαν τα φλας.