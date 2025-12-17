Από 25/12 ο «Καποδίστριας» στα σινεμά, φλας στην επίσημη «πρώτη» της Αθήνας

Ανήμερα Χριστούγεννα «βγαίνει» στα σινεμά το ιστορικό φιλμ «Καποδίστριας» σε σενάριο – σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή.

Διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην πορεία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς. O Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, τη δόξα και τη διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα ελευθερώνεται, καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του.

Σύμφωνα με το Γιάννη Σμαραγδή «Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια».

Η επίσημη πρεμιέρα έγινε σε συγκινητικό κλίμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού της Αθήνας.



Παρέστησαν καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αντζελα Γκερέκου, δημοσιογράφοι και φίλοι του σινεμά.