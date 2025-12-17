Από 25/12 ο «Καποδίστριας» στα σινεμά, φλας στην επίσημη «πρώτη» της Αθήνας

Σκηνοθετεί ο Γιάννης Σμαραγδής και πρωταγωνιστεί ο Αντώνης Μυριαγκός
Ανήμερα Χριστούγεννα «βγαίνει» στα σινεμά το ιστορικό φιλμ «Καποδίστριας» σε σενάριο – σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή.
Διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην πορεία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς. O Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, τη δόξα και τη διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα ελευθερώνεται, καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του.
Σύμφωνα με το Γιάννη Σμαραγδή «Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια».
Η επίσημη πρεμιέρα έγινε σε συγκινητικό κλίμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού της Αθήνας.
Παρέστησαν καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αντζελα Γκερέκου, δημοσιογράφοι και φίλοι του σινεμά.
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ο Γιάννης Καλφακάκος, CEO της εταιρείας διανομής Tanweer, στον εναρκτήριο λόγο του, ευχαρίστησε συμπαραγωγούς και χορηγούς ενώ η Βίκυ Μπαφατάκη, εκπροσωπώντας το Βατικανό, βράβευσε αναδρομικά την εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή, παραγωγό και σύζυγο του σκηνοθέτη. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts), μέσω του καθηγητή και αντιπροέδρου της Ιωάννη Λυριτζή, έθεσε επίσημα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας την ταινία, καθώς και το σύνολο του έργου του Γιάννη Σμαραγδή.
Ο σκηνοθέτης, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ, ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΣΑΣΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΙΣΣΥ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΒΛΑΣ
ΛΟΥΚΙΛΑ ΚΑΡΡΕΡ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ, ΝΑΛΙΤΑ ΚΑΡΡΕΡ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΟ ΚΑΣΤ
Καποδίστριας – Αντώνης Μυριαγκός
Μέτερνιχ – Φίνμπαρ Λιντς / Πρωθυπουργός Σπηλιάδης – Τάσος Χαλκιάς / Κολοκοτρώνης – Μάξιμος Μουμούρης / Νικόδημος – Νικορέστης Χανιωτάκης / Ρωξάνδρα – Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη / Τσάρος Αλέξανδρος – Δημήτρης Γεωργιάδης/ Μαντώ Μαυρογένους- Μαίρη Βιδάλη /Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης- Μιχάλης Ιατρόπουλος\ Λάζαρος Κουντουριώτης- Παύλος Κοντογιαννίδης
