Κι έτσι ξαφνικά η Γκουίνεθ Πάλτροου βαρέθηκε τα μουντά και ουδέτερα χρώματα

Η 53χρονη Aμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας της Goop εμφανίστηκε σε total ροζ και πορτοκαλί, ενώ είναι ορκισμένη οπαδός της «ήσυχης πολυτέλειας» και των ήρεμων neutrals και basic χρωμάτων. Με αφορμή την προώθηση του καινούριου της φιλμ «Marty Supreme», θύμισε όμως το πόσο της πηγαίνουν τα έντονα χρώματα.

Iconic στιγμή που την ανακήρυξε στα νιάτα της style icon ήταν άλλωστε το 1999 στην τελετή των Οσκαρ, όπου «έσκισε» με ροζ τουαλέτα Ralph Lauren. Πολλές φορές πάντως στην πορεία της ξεσήκωσε τα φλας ντυμένη στην παλέτα του ροζ. Αυτές τις μέρες εξαιτίας της press tour και της θεματικής της ταινίας περί πινγκ πονγκ, ακολούθησε το orange παράδειγμα των Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ. Στράφηκε στις αποχρώσεις της άνοιξης μέσα στο καταχείμωνο προκαλώντας πολλά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα έκανε τη διαφορά με σατινέ matching set Calvin Klein, label που έχει ήδη ξεχωρίσει για την επόμενη εαρινή σαιζόν. Πουκάμισο και παντελόνι σε στενή γραμμή, με αισθητή γυαλάδα σε έντονο ροζ συνδυάστηκαν υπέροχα με ασύμμετρα γοβάκια σε powder pink. Το look ξάφνιασε στην εκπομπή «Good Morning America» και θεωρήθηκε εξαιρετική επιλογή της στυλίστριας της star, Elizabeth Saltzman.