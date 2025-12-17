Κι έτσι ξαφνικά η Γκουίνεθ Πάλτροου βαρέθηκε τα μουντά και ουδέτερα χρώματα

Αναστάτωσε τα fashion media στις εκρηκτικές μονοχρωμίες ροζ και πορτοκαλί, αναδεικνύοντας τις νέες σελίδες Calvin Klein και Lacoste
Μεγάλη εντύπωση έκαναν τα τελευταία looks της Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η 53χρονη Aμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας της Goop εμφανίστηκε σε total ροζ και πορτοκαλί, ενώ είναι ορκισμένη οπαδός της «ήσυχης πολυτέλειας» και των ήρεμων neutrals και basic χρωμάτων. Με αφορμή την προώθηση του καινούριου της φιλμ «Marty Supreme», θύμισε όμως το πόσο της πηγαίνουν τα έντονα χρώματα.
Iconic στιγμή που την ανακήρυξε στα νιάτα της style icon ήταν άλλωστε το 1999 στην τελετή των Οσκαρ, όπου «έσκισε» με ροζ τουαλέτα Ralph Lauren. Πολλές φορές πάντως στην πορεία της ξεσήκωσε τα φλας ντυμένη στην παλέτα του ροζ. Αυτές τις μέρες εξαιτίας της press tour και της θεματικής της ταινίας περί πινγκ πονγκ, ακολούθησε το orange παράδειγμα των Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ. Στράφηκε στις αποχρώσεις της άνοιξης μέσα στο καταχείμωνο προκαλώντας πολλά δημοσιεύματα.
Συγκεκριμένα έκανε τη διαφορά με σατινέ matching set Calvin Klein, label που έχει ήδη ξεχωρίσει για την επόμενη εαρινή σαιζόν. Πουκάμισο και παντελόνι σε στενή γραμμή, με αισθητή γυαλάδα σε έντονο ροζ συνδυάστηκαν υπέροχα με ασύμμετρα γοβάκια σε powder pink. Το look ξάφνιασε στην εκπομπή «Good Morning America» και θεωρήθηκε εξαιρετική επιλογή της στυλίστριας της star, Elizabeth Saltzman.
Το look στην πασαρέλα
Eπιπλέον, την είδαμε με πορτοκαλί σύνολο αθλητικής φόρμας, ένα zip-up jacket και ασορτί παντελόνι με αδιάβροχη, αντιανεμική υφή. Ως τολμηρή και επιδραστική expert της μόδας τα συνδύασε με λευκές γόβες επιτυγχάνοντας ένα statement outfit. Το σύνολο ήταν από τη συλλογή Lacoste spring 2026. Η εταιρεία έχει κάνει σήμα κατατεθέν της το πορτοκαλί με τη σφραγίδα της 52χρονης Ελληνοαμερικανίδας σχεδιάστριας Pelagia Kolotouros. Πρώην δημιουργικό στέλεχος σε Adidas, The North Face, Yeezy στοχεύει να «ανεβάσει» το athleisure στην καθημερινή ένδυση. (Ambassador είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς). Η Γκουίνεθ ανέδειξε τη δημιουργία της Pelagia στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη.
Όχι άλλο μαύρο, γκρι, καφέ λοιπόν. Τουλάχιστον όχι συνέχεια… γιατί φαινόμαστε τελικά βαρετές λες και δεν αλλάζουμε καθόλου ρούχα, επισημαίνουν διάσημα περιοδικά.
