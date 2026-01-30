H ταινία «Melania» στο Κέντρο Αθηνών, κόστισε 40 εκ δολάρια στην Amazon

Στο Κέντρο Αθηνών της οδού Πειραιώς στην πρωτεύουσα, θα προβληθεί το φιλμ για την Μελάνια Τραμπ. Σχετικές σπροσκλήσεις για αυτή την Κυριαή 1/2 έχει μοιράσει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοΐλ.

Συνυπογράφουν ως συνδιοργανωτές ο ομογενής πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος με τη σύζυγό του Δήμητρα και ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ντοκιμαντέρ «Melania» που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ακριβές παραγωγές γύρω από Πρώτη Κυρία, εστιάζει στις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ. Η κάμερα ακολουθεί τη Μελάνια από το Mar-a-Lago έως τη Νέα Υόρκη και τον Λευκό Οίκο, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τη δημόσια και ιδιωτική της εικόνα, σε μια περίοδο πολιτικής έντασης αλλά και προσωπικής προβολής. αποτελεί παραγωγή της Amazon MGM Studios, η οποία φέρεται να κατέβαλε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η κυρία Τραμπ ενδέχεται να λαμβάνει έως και το 70% του ποσού, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την ταινία ένα από τα πιο επικερδή προσωπικά projects της.